Жителей ОРДЛО призвали не паниковать: что произошло

В связи со сложившейся ситуацией учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения

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В оккупированной пророссийскими боевиками Горловке по поступившим анонимным сообщениям было произведено минирование всех школ. Об этом сообщил «мэр» города Иван Приходько, передает УРА-Информ.

«В связи со сложившейся ситуацией учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике. На местах работают сотрудники спецслужб», — отметил «городской глава».

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса была проведена ротация передовых подразделений боевиков «ЛДНР», они были усилены снайперами и расчетами ПТРК.