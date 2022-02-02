На пороге войны: НВФ «ЛДНР» после ротации усилены снайперами и расчетами ПТРК

Ситуация в рядах членов НВФ «ЛДНР» напряженная

Время чтения: 43 Секунд

На временно оккупированных территориях Донбасса была проведена ротация передовых подразделений боевиков «ЛДНР», они были усилены снайперами и расчетами ПТРК. Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ, передает УРА-Информ.

«В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцированию ответного огня», — отметили в украинской разведке.

Ситуация в рядах членов НВФ «ЛДНР», по информации украинской разведки, сильно напряженная, и как следствие.

Стоит отметить, что за минувшие сутки из-за неуставных отношений они имеют две смерти среди боевиков, а также одного раненого бойца.

Ранее сообщалось, что в «администрации» Киевского района оккупированного украинского Донецка был подрыв не 1,5 кг тротила, а «чего-то небольшого». Подложить взрывное устройство в пожарный щит на третьем этаже мог любой желающий, так как это «проходной двор».