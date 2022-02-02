Политика

Особый статус для Донбасса: в МИД прокомментировали возможность

Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений

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Украинское правительство полностью исключает возможность предоставления особого статуса оккупированному боевиками Донбассу с так называемым «право вето», которое позволило бы региону блокировать стратегические решения украинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — подчеркнул Кулеба.

Украинское правительство, как подчеркнул глава ведомства, проводит глубокую реформу децентрализации и готово работать над реализацией минских соглашений.

«Но минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в оккупированной пророссийскими боевиками Горловке по поступившим анонимным сообщениям было произведено минирование всех школ.

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