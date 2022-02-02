Политика

Зеленский и Джонсон обнародовали совместное заявление после встречи

Первого февраля в Киеве состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам переговоров они обнародовали совместное заявление.

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Об этой информации сообщил «Офис президента», передает Ura-inform.

Джонсон заверил Зеленского в поддержке Великобританией  суверенитета, независимости территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

Так же он  отметил, что Соединенное Королевство стоит бок о бок с украинским государством перед лицом непрекращающейся агрессии со стороны Российской Федерации, которая представляет угрозу миру и безопасности в Украине и подрывающая глобальный порядок в стране.

Лидеры стран договорились об укреплении энергетической безопасности Украины и поддержке «зелёной» трансформации. Так же была согласована финансовая помощь от Лондона украинской энергетике в размере восьмидесяти восьми млн фунтов стерлингов. Это должно сократить зависимость Украины от поставок энергоносителей из России.
Сторонами было заявлено о продолжении взаимодействие в рамках Стратегического диалога Украина – Великобритания.

Напомним, ранее сообщалось, Данилов ответил, может ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем.

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