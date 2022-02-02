Альянс Украина-Польша-Великобритания: Кулеба раскрыл все подробности его появления

Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой была подтверждена информация о создании альянса Украина-Польша-Великобритания.

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Об этой информации сообщил Сomments, передает Ura-inform.

С его слов, в течение последних нескольких дней в информационном пространстве много разного рода догадок, касающихся перспектив появления нового малого альянса Украина-Польша-Великобритания. И главой МИД было завялено, что значит, настал тот момент, когда можно раскрыть подробности его появления. Речь идёт о четырёх важных фактах, о которых мало кто знает.

Первым фактом, по словам Кулебы служит то, что именно с украинской стороны была проявлена инициатива начала такого трёхстороннего сотрудничества. Второй факт состоит в то, что Украина уже чётко заявляла о своём решении, касающегося членства в НАТО И ЕС. Но ждать, с нетерпением, когда же это случится, бесперспективно. По этой причине было принято решение создать такие малые альянсы, которые смогут укреплять не только оборону, но и экономические связи.

В пример чиновник привёл такие союзы как Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, которые развиваются и эффективно работают.



Министром был отмечен, третий факт, состоящий в том, что новый альянс не будет замыкаться в треугольнике Киев-Варшава-Лондон. В дальнейшей перспективе к нему могут также присоединяться и иные страны.



И четвёртым основным фактором, по словам Кулебы, является официальное его оглашение , которое планировалось сделать во время визита в Киев главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Но так как у неё подтвердился коронавирус, официальное оглашение состоится после её выздоровления.





Напомним, ранее сообщалось, Лавров придумал еще причину, почему Украине «нельзя» в НАТО.