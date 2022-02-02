Эксперт назвала цель визитов западных партнеров в Украину: «Имеют три аспекта»

Такого наплыва высокопоставленных гостей, как в эти дни, Украина в своей новейшей истории, пожалуй, не знала. Директором Центра «Новая Европа Еленой Гетьманчук были названы главные цели данных визитов западных партнёров в нашу страну.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

С её слов они имеют сразу три аспекта. Первым аспектом, по мнению Гетьманчук, данных визитов является предоставление помощи политико-дипломатического характера, о которой просила Украина на протяжении всей агрессии со стороны Российской Федерации: личные визиты в страну, заявления публичного характера и так далее.

Помимо этого, отмечает эксперт, уже тот факт, что западный топ-политик находится в Украине, может играть некую сдерживающую роль для РФ. Ранее на такие визиты официальная Москва непременно нервно реагировала.

Вторым аспектом визитов в Киев высоких гостей из Запада, полагает Гетьманчук, служит понятие аргументов украинской стороны, почему уровень угрозы со стороны России в Украине оценивают по-иному, чем в столицах стран, являющимися членами НАТО.

И третьим, заключительным аспектом визитов западных политиков, эксперт назвала саму ситуацию в Украине и вокруг неё. Так как это уже стало одним из главных трендов мировой повестки дня, и более заметным, нежели в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский и Джонсон обнародовали совместное заявление после встречи