Политика

Граница с РФ на Донбассе: Кабмин намерен восстановить тотальный контроль

Соответствующий пункт уже был внесен в Стратегию интегрированного управления границами Украины

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Украинский Кабмин намерен восстановить полный контроль над границей с Российской Федерацией во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях. Также известно, что соответствующий пункт уже был внесен в Стратегию интегрированного управления границами Украины на период до 2025 года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соответствующее решение, которое было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними», — сказано в распоряжении.

Стоит уточнить, что данная инициатива предполагает за собой планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что 23 февраля, в Генеральной Асамблее ООН запланированы дебаты по ситуации, которая сложилась на временно оккупированных территориях украинского Донбасса.

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