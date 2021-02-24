Общество

Первый человек в Украине вакцинировался от COVID-19: ним стал черкасский доктор

Это врач-реаниматолог из г. Черкассы

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Доктор из Черкасс, который работает реаниматологом, Евгений Горенко стал первым гражданином Украины, который получил прививку от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на главу Черкасской ОГА Александра Скичко в Facebook.

Помимо этого, об этом заявил и глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов на заседании правительства

«Знакомьтесь, это — Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаниматолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы», — отметил Скичко.

При этом, Степанов добавил, что в Черкассах вакцинировались уже 10 граждан страны.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, 24 февраля, в Украине стартует вакцинация от COVID-19. 

Ранее сообщалось, что в Украине будут тестировать на украинцах новую вакцину от коронавирусной инфекции. Испытание на украинцах должно начаться уже в ближайшее время.

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