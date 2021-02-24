В НБУ назвали условия для нового транша МВФ

Необходимо усилить независимость Национального банка Украины

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Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что для достижения ранее достигнутых договоренностей с МВФ относительно транша необходимо решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и в сфере борьбы с коррупцией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой пресс-службу национального регулятора в Facebook.

«Во время работы миссии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда» – сообщил Шевченко по итогам встречи с послами Большой семерки.

Также он подчеркнул, что в общем и целом необходимо усилить независимость Национального банка Украины. Стоит также поработать на совершенствованием взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возвращения активов банков, которые были объявлены банкротами.

Национальный банк, как подчеркнул Шевченко, выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда. Такое решение способствует формированию качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов, при этом, обеспечив, действенную защиту прав кредиторов и инвесторов.

«Доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась с более чем 48% до 41%. Это результат совместной работы Национального банка, правительства и самих финансовых учреждений», – резюмировал глава НБУ.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд требует от Украины подписать новый дополнительный протокол. Его необходимо будет подписать Украине, если она хочет получить следующий транш.