Политика

Ситуация в ОРДО и Крыму обострилась: в ООН пройдут дебаты

Дебаты запланированы на 10:00

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Сегодня, 23 февраля, в Генеральной Асамблее ООН запланированы дебаты по ситуации, которая сложилась на временно оккупированных территориях украинского Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ.

В повестке дня сказано, что дебаты запланированы на 10:00 по местному времени. По Киеву дебаты начнутся в 17:00.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в рамках дебатов власти государства вынесут на обсуждение информацию о противоправной деятельности Российской Федерации на временно неподконтрольных территориях Донбасса. В том числе, будут обсуждаться и случаи незаконных обысков и задержаний, которые произошли в Крыму 17 февраля.

Стоит отметить, что организаторами мероприятия выступила Украина. Основной его темой станет презентация Крымской платформы. Также Украину поддержали в ее инициативе Латвия, Литва, Польша, Турция.

Ранее сообщалось, что местные «власти» на временно оккупированных территориях Донбасса не откачивают воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком».

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