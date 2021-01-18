Навальный прибыл в РФ: его сразу арестовали в аэропорту

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что предпримут «все действия по задержанию» оппозиционера

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный вернулся в РФ после пребывания на лечение в немецкой клинике Шарите. Там он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» Самолёт с Навальным совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, хотя планировалось, что он сядет во Внуково. Навальный был тут же арестован правоохранителями. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что Навальный будет находиться под стражей до решения суда. Об этом пишет УРА-Информ.

Ранее, в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что предпримут «все действия по задержанию» оппозиционера до решения суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Также известно, что у аэропорта Внуково еще со вчерашнего дня стали замечать машины ОМОН. В столице РФ — Москве, к сторонникам политика, которые объявили о планах встречать оппозиционера, пришли сотрудники правоохранительных органов и попытались вручить предупреждения о недопустимости «несогласованных мероприятий».

В то же время, силовики в Петербурге помешали сторонникам российского политика приехать в столицу на встречу с Навальным.. Известно, что у координатора «Открытой России» изъяли транспортное средство, несколько человек сняли с поезда, четверых задержали в аэропорту Пулково, который находиться в Петербурге.

Аэропорт Внуково расценил прилёт Навального как нашествие немцев в 41-ом.

Ранее сообщалось, что Навальный считает, что Путин, который ранее приказал его убить, сейчас отдал приказ о фальсификации новых дел против оппозиционного политика.