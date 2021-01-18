Политика

Как только это произойдет, начнется начало конца Зеленского — эксперт

Спиридон Килинкаров о ситуации в Украине

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На данный момент рейтинг президента Украины Владимира Зеленского держится только на одном. Такое мнение выразил бывший народный депутат от «Коммунистической партии», который выехал в Россию, Спиридон Килинкаров.

В эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева бывший украинский политик, который теперь часто появляться на российских каналах, заявил, что рейтинг президента держится на том, что он в обществе остается «хорошим парнем и президентом, который не замешан в коррупции», пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

Политический эксперт добавил, что, как только в Украине начнут заявлять о том, что Зеленский – вор, весь его рейтинг рухнет в один момент.

«Слово «вор» может стать последним для Зеленского. Если это слово прозвучит в Украине, как только в Украине станет вопрос о том, что Зеленский вор, то это будет началом его конца. Все! На этом история Зеленского закончится», — заявил Килинкаров.

Ранее мы сообщали, что Зеленский принял важные решение по поводу рокировки в СБУ.

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