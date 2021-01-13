Политика

Возвращение домой: Навальный вернется в Россию после отравления

Навальный считает, что Путин, который ранее приказал его убить, сейчас отдал приказ о фальсификации новых дел против оппозиционного политика

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Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный имеет серьезное намерение вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок», в Российскую Федерацию. Оппозиционер планирует прибыть 17 января. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Instagram Навального.

«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить.» — отметил оппозиционер.

Также Навальный считает, что Путин, который ранее приказал его убить, сейчас отдал приказ о фальсификации новых дел против оппозиционного политика.

«Но что они там делают мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании «Победа» и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом «Победы». Встречайте» — добавил политик.

Стоит отметить, что на сайте авиакомпании «Победа» на 17 января 2021 года запланирован только один рейс с вылетом из Берлина. В аэропорт Внуково самолет должен прибыть в 19:20 согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что в 2017 году суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в четыре года в деле о возможном нанесении ущерба государственному предприятию «Кировлес».

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