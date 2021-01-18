В школах обучение не возобновится после 25 января: что известно

Школы могут и дальше остаться закрытыми

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Похоже, что украинские школы не откроют свои двери школьникам 25 января, когда в Украине закончится тотальный карантин. Власти продолжают рассматривать различные варианты дальнейших действий.

Источник в МОЗ сообщает, что министерство рекомендуют не начинать обучения в школах после 25 января. Рассматривается вариант, при котором старшие классы все-таки начнут учебу, но уже через неделю или две в зависимости от региона их снова отправят на карантин из-за гриппа и коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Сейчас в МОЗ нет окончательного решения, стоит ли вовсе открывать школы на эти две недели после карантина.

«Как поясняет источник из МОЗ, возвращения обучения в школах будет иметь эффект «разорвавшейся эпидемиологической бомбы», которая поразит все социальные группы, а дети будут, как «распространители» вируса (иммунитет у них крепче), а поэтому выявить сразу коронавирус у них будет тяжелее, зато они отлично «разнесут» его по своим семьям, друзьям и всему окружению», пишет паблик.

Итоговое решение по этому вопросу будет принято сегодня, 18 января на селекторном совещании.

Ранее мы сообщали, что Денис Шмыгаль назвал ограничения, которые будут действовать до конца года.