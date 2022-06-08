Даже пропагандисты заявляют о том, что Донецк обстреливают свои

Похоже, некоторые начинают понимать, что происходит в реальности.

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В Донецке в последнее время было несколько взрывов. Оккупанты сразу заявили о том, что это обстрел со стороны Украины. Однако даже местные паблики в этой не верят.

Там сообщают о том, что Донецк обстреливают из Макеевки и многим становится все более понятное, что происходит в реальности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

“Последние обстрелы жилого сектора Донецка происходят в основном из…Макеевки своими же и только полный идиот поверит, что туда заехали укроДРГ. Мы знали об этом с самого начала, но…да нет, не то, что бы не верили, зная наших такое “вполне и ещё как”, просто ну слишком уж все в этот раз по тупому получилось и следов всего этого было оставлено просто немерено”, – ишет паблик.

Сейчас больше всех критикую так называемого “главу “ДНР” Дениса Пушилина, который организовал обстрелы, чтобы оставшиеся мужчины в военкомат пошли. При этом отмечается, что скорее всего такой приказ он получил из Москвы.

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