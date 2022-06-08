Общество

Даже пропагандисты заявляют о том, что Донецк обстреливают свои

Похоже, некоторые начинают понимать, что происходит в реальности.

Время чтения: 49 Секунд

В Донецке в последнее время было несколько взрывов. Оккупанты сразу заявили о том, что это обстрел со стороны Украины. Однако даже местные паблики в этой не верят.

Там сообщают о том, что Донецк обстреливают из Макеевки и многим становится все более понятное, что происходит в реальности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

“Последние обстрелы жилого сектора Донецка происходят в основном из…Макеевки своими же и только полный идиот поверит, что туда заехали укроДРГ. Мы знали об этом с самого начала, но…да нет, не то, что бы не верили, зная наших такое “вполне и ещё как”, просто ну слишком уж все в этот раз по тупому получилось и следов всего этого было оставлено просто немерено”, – ишет паблик.

Сейчас больше всех критикую так называемого “главу “ДНР” Дениса Пушилина, который организовал обстрелы, чтобы оставшиеся мужчины в военкомат пошли. При этом отмечается, что скорее всего такой приказ он получил из Москвы.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО сообщили о начале выплат пенсий в Мариуполе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ могут выйти из Северодонецка: это не сдача города

На сегодняшний день бои продолжаются

“Что из украденного у Украины, кроме зерна, России еще удалось продать?!”: вопрос журналиста Лаврову в Турции поставил его в неловкое положение

Лавров на обвинение России в мародерстве оскорбил журналиста и Зеленского

Сколько военных РФ гибнет в Украине ежедневно: Зеленский дал ответ

С 24 февраля в Украине погибла уже 31 тысяча российских солдат

Арестович озвучил дату прибытия техники по ленд-лизу

Первая техника от США по ленд-лизу, которую отправили большими транспортными кораблями, должна прибыть в Украину где-то через 2−3 недели

Эксперт озвучил подлинную причину масштабных обстрелов Донецка

Россияне, перемещаясь по городу, бьют из одного района по другому

“Сожрет все резервы»: Гиркин дал прогноз по дальнейшим боям в Украине

Вполне возможно одновременное начало наступательных операций обеими сторонами в разных регионах