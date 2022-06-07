В ОРДЛО сообщили о начале выплат пенсий в Мариуполе

Заявления на назначение выплат подали свыше 46,6 тысячи человек

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Так называемый «пенсионный фонд ДНР» уже якобы начал выплату первых пенсионных выплат в оккупированном украинском Мариуполе. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.

В так называемой «ведомстве» уточнили, что заявления на назначение выплат подали свыше 46,6 тысячи человек.

«Администрация Мариуполя напоминает, что деньги можно получить при предъявлении паспорта в центрах почтовой связи, расположенных на территории города», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Кремля явно ожидало «быстрой победы» в суверенной Украине. Вот, спустя три месяца итоги так называемой в россии «спецоперации» трудно назвать хоть какой-то «победой».