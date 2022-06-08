Ситуация в Североднецке – данные от Генштаба

Украинские военные продолжают находиться в городе.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновлению информацию по состоянию ситуацию на фронте. Новые данные были опубликованы утром восьмого июня.

Так украинские военные спешно сдерживают штурм в Северодонецке. В самом городе продолжаются военные действия, пишет УРА-Информ.

“На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться на направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники откинули оккупантов”, – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что оперативно-тактическая и армейская авиация начала более активно работать на Бахмутском направлении. В тоже время в районе населенного пункта Нагорное, в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавлевском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий ВСУ и недопущения переброски резервов Сил обороны на других направлениях противник осуществлял интенсивный обстрел по позициям украинских подразделений.

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