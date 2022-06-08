Политика

Меркель о войне на Украине: я себя не виню

Бывший канцлер Германии считает, что все делала правильно.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во вторник осудила вторжение России в Украину. На вопрос, могла ли она сделать больше или что-то другое, чтобы предотвратить войну, Меркель ответила: «Я не виню себя».

Однако она также заявила, что «нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это», пишет УРА-Информ.

При этом экс-канцлер защищала те аспекты своей политики, которые в настоящее время оцениваются критически, как, например, Минские соглашения по конфликту на Донбассе.

«Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую ​​трагедию? Я думаю, что ситуация уже является большой трагедией, и можно ли было ее предотвратить? (…) Конечно, я задаю себе эти вопросы», — сказала Меркель.

Она следила за тем, чтобы на протяжении всего срока ее пребывания в должности она справлялась с последствиями распада Советского Союза. В 2007 году во время визита в Сочи президент России Владимир Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой ХХ века. Она, в свою очередь, ответила, что это было для нее величайшим счастьем, так как у нее была свобода делать то, что ей нравилось впоследствии.

Ранее стало известно, как ВСУ будут освобождать Донбасс.

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