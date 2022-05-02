Общество

Польша сделала новый подарок украинцам: источник раскрыл, на что решилась Варшава

К сожалению, немало украинцев покинули свою Родину в связи с войной и постоянными угрозами со стороны агрессора в лице Москвы. Тем не менее, сочувствующие люди Запада не остаются в стороне. Так, например, Польша решила по-своему помочь вынужденным переселенцам.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что речь идет о беслпатном проезде на общественном транспорте для тех, у кого есть гражданство Украины. Источник сослался на заявление агентства PKP, которое объявило достаточно радостную для переселенцев новость.

Однако такой подарок, к сожалению, не будет длиться вечно. Он будет продолжаться до 31 мая. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что даже сейчас подобная льгота распространяется только на определенные категории. А именно:

– женщины

– дети

– инвалиды

– мужчины старше 60 лет

У всех них должно быть соответствующее подтверждение о том, что они въехали на территорию Польши после 24 февраля 2022 года, когда оккупанты решили атаковать наше государство.

Напомним, мир потрясла неоправданная военная агрессия России против Украины – польский политик.

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