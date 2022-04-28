Мир потрясла неоправданная военная агрессия России против Украины – польский политик

Кшиштоф Щерски выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

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Перед лицом насильственных конфликтов усилия ООН по построению мира кажутся более важными, чем когда-либо, заявил посол Польши Кшиштоф Щерски на Генеральной Ассамблее ООН. Он сослался на агрессию России против Украины.

На состоявшемся в среду заседании Генеральной Ассамблеи по финансированию миростроительства Щерский похвалил усилия органов ООН по укреплению архитектуры миростроительства. Он считал их важнее, чем когда-либо, пишет УРА-Информ.

«За последние два месяца мир потрясла неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины, которая является вопиющим нарушением основополагающих принципов Устава ООН и международного права. Каждый день мы слышим об этом из первых уст от тех, кто бежал из Украины, чтобы найти убежище в Польше», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что число беженцев в Польшу в последнее время достигло 3 миллионов человек. Он упомянул о медицинском обслуживании, социальных льготах, образовании и доступе к рынку труда, предлагаемым им.

Ранее мы сообщали, что оккупанты с мая намерены в Херсонской области ввести рубли.