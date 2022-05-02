Порошенко решил по-своему остановить Путина: стало известно, к чему призвал экс-президент союзников

Пятый лидер Украинского государства Петр Порошенко, очевидно, весьма обеспокоен ситуацией в стране. В связи с этим он решил поучавствовать в конференции «Форум Седона 2022». Известно, что там присутствовали достаточно влиятельные личности из США и не только.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Это большая честь для меня присоединиться к тому наследию, которое учредил сенатор Джон Маккейн. Я принял участие в конференции «Форуме Седона 2022», где присутствовали влиятельные лица. Обсудили ситуацию в Украине, а также достижения наших войск. Ведь мы его создали по лучшей модели НАТО», – сообщил в начале Порошенко.

После этого экс-президент поблагодарил союзников за уже оказанную помощь Украине. Однако следом он добавил, что закон о ленд-лизе позволит властям быстрее отбросить оккупанта к границам его страны. На этом фоне он заявил, что много оружия для Украины не бывает и, таким образом, Порошенко намекнул союзникам о дополнительных поставках. Тем не менее, ответ пока неизвестен.

«Сегодня будущее мира и всей планеты решается в Украине. Призвал союзников к тому, чтобы остановить Путина, и не дать войне распространиться за существующие рамки», – заключил Порошенко.

Напомним, Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что украинцы устали от своего президента.