Одиозный лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, как известно, в последнее время начал делать частые заявления об ОРДЛО. На этом фоне он так же не обошел стороной судьбы людей, которые пострадали из-за войны.

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Об этой информации сообщил Кадыров в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале Кадыров сообщил, что десятки тысяч людей из ОРДО и ОРЛО были привезены в Российскую Федерацию, чтобы спастись от войны. По его словам, Россия не решила оставлять людей в беде и представила для спецкомлпексы, где в данный момент люди пережидают военные действия.

«Мы продолжаем предоставлять им помощь в масштабном порядке от имени Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Предоставили груз переселенцам, которые прибыли в Таганрог», – сказал Кадыров.

Ближе к концу он начал делать заявления о бандеровцах, которые угнетают людей. Более того, он заявил, что с бандеровцами будет покончено. Однако комментаторы так и не поняли, идет ли речь о бойцах ВСУ или именно о тех, кто восхваляет Бандеру.

Помимо этого, известно, что армия РФ терпит поражение на фронте уже который день подряд. Учитывая последние сводки, с марта-месяца никаких существенных продвижений не было сделано.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что в первые часы войны оккупанты штурмовали ОП: там находилась первая леди и дети.