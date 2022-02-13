Стало известно, как жители Мариуполя будут реагировать на возможное вторжение армии РФ в Украину: данные опроса

Жители Мариуполя ответили на вопрос о реакции на возможное полномасштабное вторжение российской армии в Украину.

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Об этой информации сообщил YouTube-канал местного издания, передает Ura-inform.

Журналистами местного издания был проведён уличный опрос среди горожан, а также они выяснили, как они будут поступать в случае начала военных действий.



Примечательно, что среди опрошенных жителей Мариуполя никто не стал защищать Российскую Федерацию и опровергать информацию о возможности полномасштабного вторжения. Часть опрошенных заявила о готовности с оружием в руках отстаивать Украину, если армия РФ будет пытаться захватить их родной город.

В комментариях пользователи также выражали солидарность и заявляли, что пример неподконтрольного Украине Донецка, находящегося всего в 100 километрах к северу от Мариуполя, показал реальные последствия российского вторжения. Жители Мариуполя не хотят подобной участи своему городу.



Напомним, ранее сообщалось, Опрос показал, готовы ли жители Москвы лично участвовать в войне с Украиной.