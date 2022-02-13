Общество

Стало известно, как жители Мариуполя будут реагировать на возможное вторжение армии РФ в Украину: данные опроса

Жители Мариуполя ответили на вопрос о реакции на возможное полномасштабное вторжение российской армии в Украину.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил  YouTube-канал местного издания, передает Ura-inform.

Журналистами местного издания был проведён уличный опрос среди горожан, а также они выяснили, как они будут поступать в случае начала военных действий.


Примечательно, что среди опрошенных жителей Мариуполя никто не стал защищать Российскую Федерацию и опровергать информацию о возможности полномасштабного вторжения. Часть опрошенных заявила о готовности с оружием в руках отстаивать Украину, если армия РФ будет пытаться захватить их родной город.

В комментариях пользователи также выражали солидарность и заявляли, что пример неподконтрольного Украине Донецка,  находящегося всего в 100 километрах к северу от Мариуполя, показал реальные последствия российского вторжения. Жители Мариуполя не хотят подобной участи своему городу.


Напомним, ранее сообщалось, Опрос показал, готовы ли жители Москвы лично участвовать в войне с Украиной.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стала известна причина звонка  российского патриарха Кирилла в Донецк

Патриарх московский и всея Руси Кирилл провёл телефонный разговор, состоявшийся в оккупированном Донецке с митрополитом Донецким и Мариупольским Илларионом.

В отчете ОБСЕ сообщают о фиксации в ОРЛО непонятного груза в больших количествах

Миссия ОБСЕ успела зафиксировать в так называемой «ЛНР» непонятный груз в очень больших количествах.

Пушилин сделал заявление о возвращении «ДНР» в Украину: главарь ОРДО сказал, что будет ждать людей

Главарь террористов Донецкой области Денис Пушилин заговорил о том, что Донбасс гипотетически может отойти Украинскому государству. Однако, по его словам, жителям ОРДЛО не стоит быть слишком радостными, так как подобный сценарий чреват серьезными последствиями.

Гороскоп на 14 февраля понедельник для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда можно попасть под чужое влияние.

Гончаренко сообщил, что воздушное пространство Украины могут закрыть для самолетов: названа дата

Народный депутат Алексей Гончаренко в своём «Телеграм-канале» сообщает, что страховые компании отзывают гарантии на полёты над воздушным пространством Украины.

Гороскоп на следующую неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков Зодиака: от Тамары Глобы￼

Гороскоп от Тамары Глобы расскажет, какие события ждут все знаки Зодиака на предстоящей неделе.