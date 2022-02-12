Общество Политика

После введённых санкций против канала «НАШ» Мураев перешел к угрозам в адрес Зеленского

Политиком и основателем телеканала «НАШ» Евгением Мураевым было заявлено, что он станет «приговором» для действующей украинской власти.

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Об этой информации сообщил Nv, передает Ura-inform.

Экс-депутат Верховной Рады, являющийся лидером партии «Наши» Мураев, в пятницу, 11 февраля после решения СНБО закрыть телеканал «НАШ» перешёл к угрозам в адрес действующего главы Украины Владимира Зеленского.

В ходе своего выступления на митинге в Харькове им было заявлено,  что со стороны СНБО решение о санкциях против телеканала было принято без обсуждения вопроса и без наличия доказательных документов. Так же Мураев, которого разведка Великобритании назвала вероятным ставленником Кремля в Украине, пообещал что станет «приговором» для нынешней украинской власти».

«Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка. И мы точно станем твоим приговором», — заявил Мураев. 

Так же бывший парламентарий считает, что введённые санкции против телеканала «НАШ» являются «формой расправы» и «жесточайшей цензурой».

«Мы будем бороться за телеканал, за себя, за вас, за свою страну», — резюмировал он, обратившись к собравшимся на митинге.

Напомним, ранее сообщалось, Нет больше Украины! – в «ОПЗЖ» рассказали о новой задумке президента Зеленского.

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