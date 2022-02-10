Общество

В ОРДЛО заподозрили Пургина в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

На подконтрольном Пургину ресурсе «Донецкий Абориген» появилась реклама украинского анонимного сообщества «Бэтмен ДНР»

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Бывший спикера «народного совета «ДНР» Андрея Пургина, который в данный момент занимает оппозицию касательно «власти «республики», обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Пургин якобы всего лишь за 2000 рублей разрешил на своем Телеграм-канале разместить рекламу другого ресурса, который связан с украинской разведкой. Об этом написал Телеграм-канал «Донбасс сейчас, передает УРА-Информ.

«Оппозиционер Андрей Пургин продался украинским спецслужбам за 2 000 рублей. На подконтрольном Пургину ресурсе «Донецкий Абориген» появилась реклама украинского анонимного сообщества «Бэтмен ДНР». Один из админов Аборигена скинул переписку с суммой, за которую Пургин не постеснялся помочь врагам», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что представители временно оккупированных территорий Донбасса на Минских переговорах предложили Украине план по возобновлению пропуска граждан на линии соприкосновения на Донбассе.

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