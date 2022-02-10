В ОРДЛО сообщили, что предложили Украине варианты для открытия КПВВ на Донбассе

Ранее, представитель украинской стороны в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что представители ОРДЛО придумали новый повод не открывать КПВВ
Представители временно оккупированных территорий Донбасса на Минских переговорах предложили Украине план по возобновлению пропуска граждан на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом по итогам переговоров Контактной группы заявили в так называемом «министерстве иностранных дел ДНР», передает УРА-Информ.
«В рамках работы по гуманитарным вопросам наше актуальное, практическое предложение по выработке единых правил пересечения КПВВ с привлечением медиков, а также, по необходимости, представителей ВОЗ, снова осталось без должного внимания украинских переговорщиков», — уточнили в «ведомстве».
Ранее сообщалось, что в оккупированном проройссийскими боевиками украинском Донецке не могут начать ремонт ДМ «Юность»из-за отсутствия финансирования.
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