В ОРДЛО сообщили, что предложили Украине варианты для открытия КПВВ на Донбассе

Ранее, представитель украинской стороны в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что представители ОРДЛО придумали новый повод не открывать КПВВ

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Представители временно оккупированных территорий Донбасса на Минских переговорах предложили Украине план по возобновлению пропуска граждан на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом по итогам переговоров Контактной группы заявили в так называемом «министерстве иностранных дел ДНР», передает УРА-Информ.

«В рамках работы по гуманитарным вопросам наше актуальное, практическое предложение по выработке единых правил пересечения КПВВ с привлечением медиков, а также, по необходимости, представителей ВОЗ, снова осталось без должного внимания украинских переговорщиков», — уточнили в «ведомстве».

Ранее сообщалось, что в оккупированном проройссийскими боевиками украинском Донецке не могут начать ремонт ДМ «Юность»из-за отсутствия финансирования.