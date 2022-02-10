«Без России не обойтись»: в ОРДЛО назвали странные причины происходящего

Сейчас «власти» ОРДЛО в поисках финансирования

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В оккупированном проройссийскими боевиками украинском Донецке не могут начать ремонт ДМ «Юность»из-за отсутствия финансирования. Такое заявление сделал так называемый «директор» Дворца молодежи «Юность» Виталий Цавкаев, передает УРА-Информ.



Полная реконструкция здания, как подчеркнул Цавкаев, займет 1,5−2 года.

«Проект восстановления дворца давно готов. Сейчас мы в поисках финансирования и генерального подрядчика. И думаю, что без помощи России нам не обойтись», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинский Кабмин на своем заседании поддержал очередное нововведение. Благодаря этому граждане Украины смогут сгенерировать в приложении «Дия» удостоверение участника боевых действиях на оккупированных территориях украинского Донбасса, или же пострадавшего участника Революции Достоинства.