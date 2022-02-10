Впервые в истории: Украина начала выпускать новую марку бензина

Возможность приготовить данную марку бензина появилась благодаря технической модернизации «Укртатнафты»

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Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания «Укртатнафта» впервые в истории выпустила отечественный бензин марки А-98. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УРА-Информ.

В начале февраля 2022 года, как уточнили в компании, на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода был изготовлен бензин с октановым числом 98.

«Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тыс. тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ГСТУ 7687: 2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина соответствует жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС», — отметили в пресс-службе.

Возможность приготовить эту марку бензина, как добавили в компании, появилась благодаря технической модернизации «Укртатнафты».

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