В приложении «Дия» появилась новая функция, которая значительно облегчит жизнь украинцам

Электронное удостоверение будет аналогом соответствующего документа в форме книжечки
Украинский Кабмин на своем заседании поддержал очередное нововведение. Благодаря этому граждане Украины смогут сгенерировать в приложении «Дия» удостоверение участника боевых действиях на оккупированных территориях украинского Донбасса, или же пострадавшего участника Революции Достоинства. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.
«Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в „Дии“. На сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение», — отметил он в своем Telegram-канал.
Электронное удостоверение, как стало известно, будет аналогом соответствующего документа в форме книжечки.
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