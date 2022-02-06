Политика

Лукашенко пригрозил Западу и дал прогноз по войне с Украиной

Фактический диктатор Беларуси Александр Лукашенко в своём интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьёву в очередной раз повторил тезисы российской пропаганды и не упустил случая пригрозить Западу.

Время чтения: 56 Секунд

Об этой информации сообщил YouTube БелТА, передает Ura-inform.

По мнению Лукашенко, большая война в Европе маловероятна, так как Западне готов пожертвовать своей комфортной жизнью. Так же самопровозглашённым президентом Беларуси было заявлено, что ещё там опасаются и понимают якобы бесперспективность войны с ОДКБ. Представляющий собой союз, в который входят шесть союзных стран во главе с РФ и продемонстрировавший свою «эффективность» в Казахстане.

«ОДКБ показало: пока США и иные союзники по НАТО там развернутся и отправят сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша», — пригрозил непризнанный глава Беларуси. 

Со слов  Лукашенко, белорусские военные оперативно взяли под контроль аэропорт возле Алматы, а российские войска осуществили аналогичный шаг в Нур-Султане. 

«А на территории Европы будет проще разместить войска ОДКБ », — добавил диктатор. 

Отвечая на вопрос о возможной полномасштабной войне с украинским государством, Лукашенко заявил, что Украина «никогда не будет» воевать с Беларусью и Россией, а если такая война и начнётся, то она  «продлится 3-4 дня», так как якобы в Украине «некому воевать» против России ее союзников. 

Напомним, ранее сообщалось, США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине.

Счастлив
Счастлив
67 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
33 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине

РФ обычно проводит ежегодные ядерные учения, включающие в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха, осенью.

Погребинский назвал три сценария завершения войны на Донбассе

Украинским политологом Михаилом Погребинским было заявлено, что «только в одном случае у Донбасса останутся шансы на возвращение в Украину.

Bild обнародовала вероятные планы России по Украине: «Народная Рада» и концлагеря для украинцев

Немецким изданием Bild, ссылаясь на данные разведки, были публикована версия, что РФ может сделать в Украине в случае полномасштабного вторжения. В издании отмечают, что несмотря на то, что эскалация ещё не произошла, в Кремле обсуждают планы , связанные с «марионеточным режимом».

Стало известно о планах Зеленского по ребрендингу «Слуги народа»: СМИ раскрыли подробности

Глава Украинского государства Владимир Зеленский хочет провести ребрендинг фракции «Слуга народа». Об этом поведал журналист Роман Кравец.

Россия репетирует коллапс: «Украину готовят к «зеленым человечкам»

Бывшим военным прокурором Анатолием Матиосом в одном из теле эфиров украинского телевидения было заявлено, что сбой, случившийся в работе мобильных операторов Украины на этой неделе мог быть спецоперацией РФ с целью испытания методов дестабилизации.

Стало известно будет ли объединение Разумкова с Кличко￼

Бывшим спикеров Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым были даны комментарии на слухи о якобы возможном политическом союзе с лидером партии «Удар» Виталием Кличко.