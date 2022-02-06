Лукашенко пригрозил Западу и дал прогноз по войне с Украиной

Фактический диктатор Беларуси Александр Лукашенко в своём интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьёву в очередной раз повторил тезисы российской пропаганды и не упустил случая пригрозить Западу.

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Об этой информации сообщил YouTube БелТА, передает Ura-inform.

По мнению Лукашенко, большая война в Европе маловероятна, так как Западне готов пожертвовать своей комфортной жизнью. Так же самопровозглашённым президентом Беларуси было заявлено, что ещё там опасаются и понимают якобы бесперспективность войны с ОДКБ. Представляющий собой союз, в который входят шесть союзных стран во главе с РФ и продемонстрировавший свою «эффективность» в Казахстане.

«ОДКБ показало: пока США и иные союзники по НАТО там развернутся и отправят сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша», — пригрозил непризнанный глава Беларуси.

Со слов Лукашенко, белорусские военные оперативно взяли под контроль аэропорт возле Алматы, а российские войска осуществили аналогичный шаг в Нур-Султане.

«А на территории Европы будет проще разместить войска ОДКБ », — добавил диктатор.



Отвечая на вопрос о возможной полномасштабной войне с украинским государством, Лукашенко заявил, что Украина «никогда не будет» воевать с Беларусью и Россией, а если такая война и начнётся, то она «продлится 3-4 дня», так как якобы в Украине «некому воевать» против России ее союзников.

Напомним, ранее сообщалось, США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине.