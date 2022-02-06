Стало известно имя следующей королевы Британии: Елизавета II озвучила его

Королевой Великой Британии и Северной Ирландии Елизаветой II в субботу, пятого февраля, по случаю 70-летия её правления было озвучено имя будущей королевы Британии.
Об этой информации сообщил «Твиттер Королевской семьи», передает Ura-inform.
По словам Елизаветы она желает чтобы герцогиней Корнуолльской Камиллой был получен титул королевы-консорта. Это может произойти, после того, как ее супруг принц Чарльз сойдет на престол. Данная информация была также опубликована в официальном аккаунте «Твиттер» королевской семьи.
Ранее выдвигались предположения, что Камилла станет принцессой-консортом.
Но королева надеется, что Камилла получит поддержку от иных членов Королевской семьи, когда Чарльз станет королем.
«Я знаю, что вы окажете Чарльзу и его супруге Камилле такую же поддержку, как и мне. Я искренне желаю, когда это время придет, чтобы Камилла была известна как королева-консорт, так как она продолжает и далее свою верную службу»,- отметила Елизавета.
По сообщениям BBC , которые сослались на представителя резиденции Кларенс-хаус, принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую очень «тронули» слова Королевы.
Напомним, ранее сообщалось, Президент Украины отреагировал на болезнь Эрдогана, обратившись к нему на турецком языке.
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