Общество

Ходаковский рассказал, что будет душить «ополченцев» собственными руками

Если кто-то из членов НВФ при отсутствии войны вдруг «вылезет туда, куда не надо — мы напомним им былое и думы»

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Бывший командир подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР» батальон «Восток» Александр Ходаковский в своем Телеграмм-канале сообщил, что из себя представляют так называемые «ополченцы республики». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его телеграмм-канал.

В 2014 году, по словам Ходаковского, среди тех, кто «защищал республику» было очень много «хлама».

«Пиком стала история, когда ко мне приехали родственники руководителя одной из райадминистраций и взмолились о помощи: руководителя захватили „ополченцы“ с целью выкупа. Кстати, сейчас многие из той ватаги снова при оружии — в ЧВК. В этом дух ополчения, когда все нажитое непосильным трудом бросается, и человек идет отдавать жизнь за други своя. Так что всегда будут ополченцы, перед которыми я стану на колени, и „ополченцы“, которых я буду душить собственными руками», — отметил он.

Ранее сообщалось, что срок службы по контракту в украинской армии должен был быть не меньше 10 лет, тогда траты правительства страны на высокое материальное и бережное довольствие контрактников будут действительно обоснованными. 

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