«Все идет к наступлению»: «депутат ДНР» прокомментировал блокировку «официальных каналов ЛДНР»

Это зачистка информационного поля

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Удаление, а также блокировка так называемых «официальных каналов ДНР и ЛНР» на видеоплощадке YouTubе якобы произошли по запросу совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил «депутат народного совета ДНР», «председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям» Владислав Бердичевский, передает УРА-Информ.

«Считаю, что это зачистка информационного поля. Удалили каналы по запросу СНБО Украины, поэтому вполне вероятно, что это часть какой-то стратегии. Удалены из-за каких-то событий, которые нельзя будет освещать. Вспомните, когда (Михаил) Саакашвили напал на Цхинвал, практически три дня ни один канал не передавал информацию о том, что там происходило, а там происходил геноцид, обстрел жилых домов. Я опасаюсь, что все идет к наступлению», — отметил он.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР» батальон «Восток» Александр Ходаковский в своем Телеграмм-канале сообщил, что из себя представляют так называемые «ополченцы республики».