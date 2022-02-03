В ОРЛО идут подготовки к высадке «воздушного десанта ВСУ»

Так называемая «разведка ЛНР» якобы получила отдельные данные о планируемых действиях ВСУ в ходе предстоящего наступления в регионе

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ВСУ якобы высадят воздушный десант в тылу оккупированной территории Луганщины. Об этом заявил «официальный представитель оборонного ведомства ЛНР» Иван Филипоненко, передает УРА-Информ.

«Разведка ЛНР», как уверил Филипоненко, получила отдельные данные о планируемых действиях ВСУ в ходе предстоящего наступления на оккупированных оккупированных территориях.

«С началом наступления, украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины. Проводится боевое слаживание с подразделениями ВСУ с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «власти» рассчитывают, что признание «республик» Российской Федерацией даст им международный статус, а также экономическое процветание.