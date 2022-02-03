Общество

В ОРЛО идут подготовки к высадке «воздушного десанта ВСУ»

Так называемая «разведка ЛНР» якобы получила отдельные данные о планируемых действиях ВСУ в ходе предстоящего наступления в регионе

Время чтения: 33 Секунд

ВСУ якобы высадят воздушный десант в тылу оккупированной территории Луганщины. Об этом заявил «официальный представитель оборонного ведомства ЛНР» Иван Филипоненко, передает УРА-Информ.

«Разведка ЛНР», как уверил Филипоненко, получила отдельные данные о планируемых действиях ВСУ в ходе предстоящего наступления на оккупированных оккупированных территориях.

«С началом наступления, украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины. Проводится боевое слаживание с подразделениями ВСУ с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «власти» рассчитывают, что признание «республик» Российской Федерацией даст им международный статус, а также экономическое процветание. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Госдуме пообещали жителям ОРДЛО скорые изменения на границе с РФ

В РФ планируют к весне «модернизировать работу КПВВ»

Гороскоп на 4 февраля пятницу для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День серьезных решений, которые обязательно должны быть взвешенными и продуманными.

«Власти» ОРДЛО ожидают процветания «республик»: «депутат» назвал условие

В «ДНР» рассчитывают, что признание «республик» Россией даст им международный статус

«Плановые зачистки с тотальным уничтожением мирного населения»: «эксперт» из РФ озвучил планы ВСУ по Донбассу

В ОРДЛО якобы начнутся зачистки, сопровождающиеся уничтожением мирных граждан

«Мы предупреждаем!»: Басурин признался, что за ОРДЛО «стоят другие страны»

Басурин, обсуждая перспективы Украины по возвращению своей территории военным путем, признался, что «ДНР» не является самостоятельной единицей

На пороге войны: НВФ «ЛДНР» после ротации усилены снайперами и расчетами ПТРК

Ситуация в рядах членов НВФ «ЛДНР» напряженная