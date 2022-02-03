Общество

Гороскоп на 4 февраля пятницу для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День серьезных решений, которые обязательно должны быть взвешенными и продуманными.

Время чтения: 2 Мин. , 19 Секунд

Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овны в этот день невероятно трудоспособными, но астролог советует не позволять мании величия овладеть вами. В пятницу вы будете лучше других, но также не стоит недооценивать своих соперников. Постарайтесь все время быть начеку.

Телец.

Астролог советует Тельцам в этот день не рассказывать никому о своих достижениях и какое-то время придержать в тайне успехи. Так как в пятницу будет велика вероятность сглаза ваших завистников. Поэтому нужно немного потерпеть.

Близнецы.

Близнецы в этот день будут пытаться наладить отношения, но при этом вспыхивать, подобно спичке, по любому поводу и бывать слишком резкими. Астролог советует так не делать, а лучше постараться помолчать и выслушать вторую половинку, ему есть что сказать.

Рак.

Для Раков пятница будет удачным днём и им может серьезно повезти в финансовых вопросах. В личных отношениях, возможно, возникнут небольшие разногласия, но и там все быстро наладится.

Лев.

Если Львов в этот день в отношениях со второй половиной что-то не будет устраивать, астролог советует не молчать, а договариваться, в чем-то пойти на компромисс, обсуждать. Только таким образом вы сможете наладить ваши взаимоотношения с партнёром.

Дева.

Девам в этот день стоит ждать появления дополнительных источников дохода, благодаря которым они могут значительно улучшить свою финансовую ситуацию. Астролог советует не отказываться от полученных в пятницу предложений, так как они окажутся весьма интересными и прибыльными.

Весы.

Представителей данного знака Зодиака в течение всего дня кто-то из их окружения будет пытаться спровоцировать и вывести из себя. Но астролог утверждает, что это им вряд ли удастся. В пятницу, вы на редкость будете спокойными, даже чересчур, так что на чужие провокации вам будет глубоко наплевать.

Скорпион.

Астролог советует Скорпионам в это день не спешить. Всё делать размеренно и  не торопиться с выводами. Не слишком важные задачи лучше отложить на несколько дней, хуже не будет.

Стрелец.

Стрельцам в этот день астролог советует не переживать, что во всех фронтах у них будет полный сумбур-интуиция ведет их в правильном направлении. Вскоре туман рассеется, и тогда вы поймете, что все сделали верно.

Козерог.

Козерогам в пятницу стоит задуматься над тем, что может быть, в их жизни все не особо стабильно именно потому, что они не определились с целями и не знают, чего хотят? Астролог советует разобраться в себе, тогда и в жизни всё наладится.

Водолей.

На Водолеев в этот день буквально «свалится» какая-то очень перспективная финансовая возможность. Но она может быть настолько необычной и странной, что вы можете от удивления даже воскликнуть.

Рыбы.

Астролог предостерегает Рыб, что они могут в этот день неверно истолковать комментарий или шутку друга и буквально на пустом месте из-за этого может «вспыхнуть» конфликт. Постарайтесь в пятницу держать себя в руках, не раздувать из мухи слона, а то так хорошего приятеля можете потерять.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака от Василисы Володиной.

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