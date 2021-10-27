Общество

Скабеева в прямом эфире признала поражение РФ: «Украина победила таки Россию»

Российская пропагандистка Ольгой Скабеева вынуждена была признать в прямом эфире ток-шоу, что Украина одержала победу над РФ.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Пропагандисты России очень возмутились решением суда Амстердама о передаче скифского золота из оккупированных Россией музеев Крыма в Украину.

Ведущая ток шоу на российском телевидении Ольга Скабеева была вне себя  от постановления нидерландского суда и ей ничего не оставалось как признать в прямом эфире, что Украина добилась победы над Российской Федерацией.
«Украина таки победила Россию, правда в амстердамском апелляционном суде»,- сказала она.

Выразив возмущение по поводу решения суда Амстердама, Скабеева также отметила последующую на это событие реакцию президента Украины Владимира Зеленского. В его заявлении помимо возвращения скифского золота в Украину последовали и обещания вернуть вслед за ним и оккупированный Крым, захваченный военными из России в 2014 году.
Так же пропагандистка дала комментарий и на реакцию главы министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, которым было отмечено фиаско РФ с судебных разбирательствах против Украины.

ссылка на видео-https://t.me/Dialog_Ukraine/15545


Напомним, ранее сообщалось, В РФ поднялось серьезное волнение: даже ВСУ обратили внимание, что недавно заявила Скабеева.

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