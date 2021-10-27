Общество

Глава Донецкой ОВА выступил с заявлением о ситуации в Гранитном и Старомарьевке

Главой Донецкой ОВА Павлом Кириленко было рассказано о ситуации, которая возникла вокруг п.Старомарьевка Бойковского р-на (Тельмановского), который прилегает к п.Гранитное, и был обстрелян членами незаконными военными формированиями 26 октября.

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Об этой информации сообщил Donpress,  передает Ura-inform.

Он написал на своей странице в соцсети:

«Стала появляться информация и сообщения о том, что якобы украинскими военнослужащими было «захвачено межпозиционное пространство на временно неподконтрольных территориях Донецка, возле п.Гранитное. Так же в этих сообщениях часто упоминается прилегающий к Гранитному посёлок  Старомарьевка».

Чиновником были приведены некоторые факты Старомарьевки, чтобы объяснить, что это за территория: посёлок вплотную прилегает к Гранитному, живущие там дети, пешком ходят в Гранитненскую школу , продуктовая группа, а также все необходимые товары привозят из Гранитного.

И в итоге, он резюмировал:

«Попрошу  всех подающих такие „сообщения“, тщательнее разбираться в ситуации и не перекручивать факты».

Такие комментарии дал Кириленко относительно сообщений оккупантов якобы «захваченном» вооружёнными силами Украины посёлка.

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