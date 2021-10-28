Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Четверг принесет для всех знаков зодиака много перспектив.

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Об этой информации сообщил Newsyou, передает Ura-inform.

Овен.

Астролог советует прислушаться к себе и не делать того, чего не хочется. Сегодня следует заняться теми делами, которые принесут вам радость и удовольствие.

Телец.

Представителям данного знака сегодня необходимо сосредоточиться на выполнении одного очень важного дела. Так же нужно постараться не отвлекаться на второстепенные задачи.



Близнецы.

Астролог советует представителям данного знака с этого дня и в будущем перестать интересоваться людьми из своего прошлого. Необходимо заводить новые знакомства, находить новых друзей и думать о будущем.

Рак.

В это день вы можете получить вознаграждение за свой труд. Если и далее так будете продолжать работать, получите ещё больше.

Лев.

Вам предстоит провести активный день. Постарайтесь его не растратить на не важные дела. Этот день астролог советует посвятить планированию и постановке целей.



Дева.

День окажется удачным для рискованных решений. Вам под силу будет достигнуть много чего, если будете проявлять настойчивость и целеустремлённость.

Весы.

Сегодняшний день благоприятен и удачен для решения вопросов финансовой сферы. Необходимо правильно рассчитать свою расходную часть и подумать, где можно сэкономить.

Скорпион.

Представителям этого знака астролог советует посетить доктора. Имеющиеся у вас хронические заболевания могут обостриться, поэтому медлить с устранением этой проблемы не стоит.

Стрелец.

Вы сегодня будете кружены заботой и лаской. Постарайтесь жить в этом моменте и получите удовольствие от него.

Козерог.

Необходимо заняться своим здоровьем, чтобы обычная простуда не переросла во что-то более серьёзное. Лучше в этот день останьтесь дома и не контактируйте с большим количеством людей.

Водолей.

Чем быстрее вы закончите со своими делами, тем быстрее сможете реализовать грандиозные цели. Можно смело рассказывать о своих планах самым близким людям

Рыбы.

Ваше мимолётное увлечение может перерасти во что-то большее. Возможно у вас будет переизбыток энергии, который пойдёт даже вам на пользу.

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