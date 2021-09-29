Общество

Пошли на крайний шаг: жители ОРДО начали ездить за продуктами в РФ

Все намного дешевле, чем в ОРДО

Время чтения: 47 Секунд

В ОРДО местным жителям стало стандартной практикой покупать технику и одержу в России, ведь там все дешевле, чем «республике».  Теперь же местные жители начали ездить в РФ еще и по продукты.

В социальных сетях местные жители отмечают, что многие жители «республики» выезжают в Россию для покупки необходимых товаров для жизни, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Я уже забыла, когда покупала в Донецке одежду, обувь, уходовые средства, косметику. Возить все это добро из России нам дешевле, чем покупать здесь или заказывать с доставкой. Даже с учетом дороги, даже с учетом стоимости отелей», — отмечает местная жительница.

Местные жители добавляют, что если раньше продукты возили мало, то теперь все чаще и чаще.

«Из каждой поездки везем пару бутылок растительного масла и еще кое-что по мелочевке — это уже само собой разумеющееся. Но, похоже, скоро придется возить яйца, курятину, индейку, свинину, сливочное масло, молоко», — отмечает местная жительница.

Ранее мы сообщали, что жителям ОРДО показали новые ценники на продукты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

СБУ будет заниматься поддельными сертификатами о вакцинации

Министр рассказал о ситуации

Ахметов разоткровенничался о большом горе для него

Ахметов признался, что не хотел бы владеть никаким клубом, кроме «Шахтера»

КПВВ на Донбассе: в ОРДЛО объяснили, почему не открывают пропуск граждан

Со стороны ОРЛО и со стороны Украины произошел обмен мнениями по переговорным позициям

РФ обманула жителей ОРДЛО с российскими паспортами: Резников рассказал каким образом

Получившие российские паспорта жители ОРДЛО, не имеют тех прав, что и граждане России

Казанский раскрыл ключевую ложь ОРДО: блогер показал, что сказал так называемый «министр» Безсонов

Украинский журналист и по совместительству официальный представитель Донбасса на подконтрольной Киеву территории Украины сообщил о том, что сепаратисты все-таки лгут, когда речь заходит о военных действиях на передовой.

В Ощадбанке сделали важное заявление о закрытии некоторых счетов: как снять средства

Ощадбанк опубликовал на своём сайте важную информацию.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap