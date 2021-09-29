Пошли на крайний шаг: жители ОРДО начали ездить за продуктами в РФ

Все намного дешевле, чем в ОРДО

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В ОРДО местным жителям стало стандартной практикой покупать технику и одержу в России, ведь там все дешевле, чем «республике». Теперь же местные жители начали ездить в РФ еще и по продукты.

В социальных сетях местные жители отмечают, что многие жители «республики» выезжают в Россию для покупки необходимых товаров для жизни, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Я уже забыла, когда покупала в Донецке одежду, обувь, уходовые средства, косметику. Возить все это добро из России нам дешевле, чем покупать здесь или заказывать с доставкой. Даже с учетом дороги, даже с учетом стоимости отелей», — отмечает местная жительница.

Местные жители добавляют, что если раньше продукты возили мало, то теперь все чаще и чаще.

«Из каждой поездки везем пару бутылок растительного масла и еще кое-что по мелочевке — это уже само собой разумеющееся. Но, похоже, скоро придется возить яйца, курятину, индейку, свинину, сливочное масло, молоко», — отмечает местная жительница.

Ранее мы сообщали, что жителям ОРДО показали новые ценники на продукты.