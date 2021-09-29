В Испании продают деревню с видом на море по цене квартиры в Киеве (ВИДЕО)

Всего продается 12 домов

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В Испанской Галиции за 200 000 евро можно купить в заброшенную деревню Канделаго в провинции Ла-Корунья. В поселке 12 домов с видом на море. Спрос на заброшенные деревни увеличился во время пандемии. Часто их покупают пары с севера Европы с целью мирной жизни и создания предложения агротуризма для своих соотечественников.

Хотя в Канделаго нет собственного пляжа, но виды на море захватывающие, с балкона открывается вид на Атлантический океан, — говорит нынешняя владелица поселка Елена, пишет УРА-Информ со ссылкой на La Voz de Galicia.

Канделаго был заселен до 1970-х годов, но сейчас все покрыто растительностью. Тем не менее, это может быть возможностью для инвесторов, которые хотели бы восстановить его с точки зрения агротуризма. Так планировали более 10 лет назад группа владельцев нескольких домов, но их проект провалился. Нынешняя хозяйка вынуждена уехать из Галиции на работу, поэтому она хочет продать деревню.

Поселок заброшен и находится в разрушенном состоянии. Даже каменный крест, стоявший на перекрестке, был снесен и недавно оказался в ближайших зарослях. В настоящее время местные власти проверяют, как занести крест в каталог. По закону, если он датируется 1901 годом, он имеет особую ценность как культурное наследие.

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