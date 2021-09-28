Мясо подорожало на 100% — жителям ОРДО показали новые ценники

Снова цены подскочили

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В последнее время на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой области существенно пошли вверх цены на мясо. Если ранее местные жители могли по более-менее нормальной цене купить куриное мясо, то теперь и оно пошла вверх.

Местный блогер «Злобный Укр» отмечает, что мясо нормального качества, а не несвежее и заветренное можно купить только на рынках. При этом, там свинина стоит от 350−500 рублей, а сало от 180 до 400рублей. Куриное мясо тоже не дешевое: стейки куриные от 248 -270 руб, окорочка без хребта — 250 руб, фарш куриный 230−250 руб, индюшатина средняя цена от 170 до 300 рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Резкое подорожание от 80 до 130% за полгода. Главу Дениса Пушилина ругают, его рейтинг вниз упал. Пенсионеры ломают голову — как жить и мясо надо, и все лекарства надо, а еще и коммуналку тоже оплатить и все это на пенсию 6700 рублей», — написал блогер.

Также он добавил, что целые куры идут по цене от 170 рублей за кило, тушки в среднем около 2,5 кг.

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