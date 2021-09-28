Общество

Мясо подорожало на 100% — жителям ОРДО показали новые ценники

Снова цены подскочили

Время чтения: 56 Секунд

В последнее время на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой области существенно пошли вверх цены на мясо. Если ранее местные жители могли по более-менее нормальной цене купить куриное мясо, то теперь и оно пошла вверх.

Местный блогер «Злобный Укр» отмечает, что мясо нормального качества, а не несвежее и заветренное можно купить только на рынках. При этом, там свинина стоит от 350−500 рублей, а сало от 180 до 400рублей. Куриное мясо тоже не дешевое: стейки куриные от 248 -270 руб, окорочка без хребта — 250 руб, фарш куриный 230−250 руб, индюшатина средняя цена от 170 до 300 рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Резкое подорожание от 80 до 130% за полгода. Главу Дениса Пушилина ругают, его рейтинг вниз упал. Пенсионеры ломают голову — как жить и мясо надо, и все лекарства надо, а еще и коммуналку тоже оплатить и все это на пенсию 6700 рублей», — написал блогер.

Также он добавил, что целые куры идут по цене от 170 рублей за кило, тушки в среднем около 2,5 кг.

Ранее мы сообщали, что ситуация с COVID-19 в так называемой «ДНР» вышла из под контроля.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Ситуация с COVID-19 в так называемой «ДНР» вышла из под контроля: Гармаш назвал возможные причины

Представителем Украины в ТКГ Сергеем Грмашем было заявлено что количество больных в ОРДО бьет рекорды. Так же он сообщает что ситуация там уже вышла из-под контроля.

В Минздраве рассказали, как будет работать общественный транспорт в «красной» зоне

Игорь Кузин рассказал подробности

В Украине планируют урезать пенсии: Лазебная объяснила кому и о какой причине

С таким заявлением выступила глава Министерства соцполитики Марина Лазебная во время заседания круглого стола, посвящённого реформам ПФУ.

Стали известны сроки отопительного сезона в ОРДО

Все будет зависеть от погодных показателей

Пандемия COVID-19: в Украине за сутки количество зараженных возросло вдвое

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Сегодня всем знакам зодиака астролог Павел Глоба советует больше уделить время общению. Так как благодаря общительности и дружелюбию может выпасть шанс достичь намеченной цели

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap