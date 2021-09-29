Бавария –Динамо: где смотреть матч

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени

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Сегодня, 29 сентября, киевское «Динамо» проведет свой второй поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником подопечных Мирчи Луческу будет чемпион Германии мюнхенская «Бавария».

В стартовом матче группового этапа киевское «Динамо» на своей арене сыграло вничью с «Бенфикой» и имеет 1 очко в своем активе. В свою очередь немецкий клуб разгромил «Барселону» со счетом 3:0 в гостях и занимает первую строчку в группе, пишет УРА-Информ.

Поединок между «Баварией» и «Динамо» начнется в 22:00 по киевскому времени. Встреча будет доступна подписчикам пакетов «Максимальный» и «Спорт» на платформе Мегого, а также на телеканале Мегого Футбол 1.

В Германии матч покажет платформа DAZN, а также телеканалы DAZN1 и DAZN2. В Хорватии матч можно будет увидеть на Arena Sport 9 Croatia. В Латвии, Литве, Эстонии и Дании матч покажет платформа Viaplay.

В Нидерландах можно будет увидеть матч на Ziggo Sport Docu, в Польше – на Polsat Sport Premium 1, а в России – на Матч Футбол 1.

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