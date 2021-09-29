Спорт

Бавария –Динамо: где смотреть матч

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени

Время чтения: 52 Секунд

Сегодня, 29 сентября, киевское «Динамо» проведет свой второй поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником подопечных Мирчи Луческу будет чемпион Германии мюнхенская «Бавария».

В стартовом матче группового этапа киевское «Динамо» на своей арене сыграло вничью с «Бенфикой» и имеет 1 очко в своем активе. В свою очередь немецкий клуб разгромил «Барселону» со счетом 3:0 в гостях и занимает первую строчку в группе, пишет УРА-Информ.

Поединок между «Баварией» и «Динамо» начнется в 22:00 по киевскому времени. Встреча будет доступна подписчикам пакетов «Максимальный» и «Спорт» на платформе Мегого, а также на телеканале Мегого Футбол 1.

В Германии матч покажет платформа DAZN, а также телеканалы DAZN1 и DAZN2. В Хорватии матч можно будет увидеть на Arena Sport 9 Croatia. В Латвии, Литве, Эстонии и Дании матч покажет платформа Viaplay.

В Нидерландах можно будет увидеть матч на Ziggo Sport Docu, в Польше – на Polsat Sport Premium 1, а в России – на Матч Футбол 1.

Ранее мы сообщали, что Усик поднялся на 2 строчку в рейтинге лучших боксеров мира по версии легендарного издания.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Ахметов разоткровенничался о большом горе для него

Ахметов признался, что не хотел бы владеть никаким клубом, кроме «Шахтера»

Усик поднялся на 2 строчку в рейтинге лучших боксеров мира по версии легендарного издания

Украинца в супертяжелом весе опережает только Тайсон Фьюри

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч состоится 28 сентября в Киеве

Стала известна возможная дата реванша Усика и Джошуа

Среди вариантов места проведения – Украина

Усик поднялся на первое место в рейтинге супертяжеловесов

Джошуа опустился на вторую строчку

Первые слова Усика после победы над Джошуа

Украинский боксер отметил несколько важных моментов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap