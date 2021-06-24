Общество

В детсадах «ЛНР» нет денег на питание: родители и воспитатели приносят свои продукты

Все из-за урезания финансирования «республики»

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Жители ОРЛО жалуются на тяжелую ситуацию в детских садиках «ЛНР». Они отмечают, что есть проблемы с питанием детей.

Так в социальных сетях жители неподконтрольной Украине Кадиевки Луганской области жалуются на написали о проблемах в детских садах. Они отмечают, что несколько недель назад в детсадах города прошли совещания, в ходе которых выяснилось, что финансирование «ЛНР» сильно урезали и денег на питание детей в садиках просто нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В нашем детском саду, после собрания с родителями, пришли к решению, что надо сдавать по 500 рублей на питание для детей. Этой суммы, естественно, не хватает, воспитатели уже начинают приносить домашнюю консервацию (варенье и т. п.), а некоторые родители, у которых имеется возможность, сами покупают и привозят в детсад продукты», — пишет местная жительница.

«Короче, сказали затянуть пояса и дальше будет еще „веселее“. Говорят, что, может быть, такая ситуация надолго», — отмечает участник дискуссии.

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