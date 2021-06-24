Общество

Коронавирус в Великобритании: зафиксирован самый высокий уровень инфицирования с начала февраля

Ситуация в стране ухудшается

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Правительство Великобритании объявило в среду, что наибольшее количество коронавирусных инфекций с начала февраля — 16135 — было обнаружено за последние 24 часа в Великобритании. Это на 4,5 тысяч больше, чем самый высокий баланс в третьей волне эпидемии.

Всего за последние семь дней зафиксировано почти 79,5 тыс. инфекций, то есть на 43,9 процента больше, чем за предыдущие семь. Почти все выявленные случаи коронавируса — это инфекции, вызванные вариантом Дельта, который впервые был выявлен в Индии. В среду также сообщили, что в Великобритании подтвержден 41 случай заражения новым видом вируса под названием Delta plus, пишет УРА-Информ.

За последние 24 часа зарегистрировано 19 смертей из-за Covid-19. Это означает, что общий баланс за последние семь дней — 101 – и это 53 процента выше, чем он был в те предыдущие дни.

С начала эпидемии в Великобритании было выявлено около 4,67 миллиона случаев заражения, в результате которых погибло 128 027 человек. Этот баланс инфекций и смертей занимает седьмое место в мире.

Ранее мы сообщали, что в Украине официально зафиксированы первые случаи заражения вариантом Дельта.

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