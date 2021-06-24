Штамм Дельта: врач рассказал на какие симптомы обратить внимание

Наталья Виноград о индийском штамме

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В Украине официально зафиксированы первые случаи индийского штамма коронавирусной инфекции, который называют Дельта. На что же стоит обратить внимание при новом штамме коронавируса?

Эксперт ВОЗ, завкафедрой эпидемиологии ЛНМУ им. Д. Галицкого Наталья Виноград рассказал о нюансах индийского штамма. Она отметила, что этот штамм вируса проявляется симптомами, схожими с ОРВИ, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что характерными признаками Дельты являются головная боль, насморк, першение в горле, диарейный синдром (диарея, тошнота, рвота, интоксикация). При этом она уточнила, что при этой мутации может не повышаться температура тела в начале заболевания, что также характерно для ОРВИ.

Эксперт добавила, что при таких признаках стоит сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Виноград отметила, что Украине не удастся избежать проблем с распостранением нового штамма коронавируса.

«Он выявлен уже в 92 странах. Очевидно, что каждый день заражённых этим штаммом будет всё больше. И вот летом больший риск появления его во всех регионах, так как в этот период активный миграционный процесс», — отметила врач.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании зафиксирован самый высокий уровень инфицирования с начала февраля.