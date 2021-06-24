Общество

В ОРДЛО заявили, что готовы «работать» с украинским вариантом дорожной карты

Киеву, как отметили в ОРДЛО, необходимо изменить его таким образом, чтобы устранить все противоречия Минским соглашениям

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«Делегация ДНР» в контактной группе по Донбассу заявила, что готова работать с украинским вариантом дорожной карты по разблокированию работы подгруппы касательно политических вопросов. Об этом заявила «полпред ДНР» на Минских переговорах Наталья Никонорова, передает УРА-Информ.

«Для нас нет „хороших“ или „плохих“ проектов Дорожной карты. Мы готовы работать и над украинским вариантом данного документа, вот только в таком случае Киеву необходимо изменить его таким образом, чтобы устранить все противоречия Минским соглашениям, из которых, по нашим оценкам, на 78 процентов состоит весь проект украинской делегации», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Украине официально зарегистрировали случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта». 

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