Общество

Аптеки в ОРДО закупают украинские лекарства: они качественнее русских

В Горловку завезли новую партию

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В Горловке, которая временно неподконтрольная украинскому правительству, в аптеках начали появляться украинские препараты. Один из местных блогеров Егор Воронов в своем Телеграмм-канале сообщил, что в одной из аптек появились препараты украинского

В списке украинских препаратов, которые завезли в аптеку, можно увидеть следующие: Тонорма, Каптопрес, Карвалмент, Тивомакс, Реосорбилакт, Глугаргин, Ренитидин и другие. В комментарии к этому посту пользователи отмечают, что качество производимых в Украине препаратов гораздо лучше, чем у российских аналогов, пишет УРА-Информ со сылкой на Донпресс.

«А кто-то говорил что стирол сам все делает и не надо никаких украинских препаратов», — задается вопросом один из местных жителей.

«Наверное, потому-что российским препаратам не доверяют, а украинские — действительно качественные», — добавляет местная жительница.

Ранее мы сообщали, что поселок в Горловке станет гуманитарно независимым от ОРДО.

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