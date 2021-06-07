У жителей ОРЛО проблемы с телефонами xiaomi: что произошло

Проблемы из-за новой прошивки смартфонов

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В ОРЛО местные жители начали сообщать о проблемах в работе местного мобильного оператора «Лугаком». Некоторые сообщают о том, сто столкнулись с про с проблемой вызова экстренной службы (101, 102,103).

Местный житель, у которого телефон Redmi (Xiaomi) 9 и оператор Лугаком сообщает, что при наборе номера говорят, что такой номер не существует. Он позвонил оператору, но там сказали, что не видят вызова с мобильного телефона клиента, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики«.

«Пошел в сервисный центр «Лугаком», а там мне сказали, что после обновления программного обеспечения MIUI 12 произошёл такой сбой и с мобильных телефонов, где стоит такая программа невозможно делать вызовы экстренных служб. Переставили карточку в другой телефон, с него вызов пошел. После этого мне посоветовали обратиться в сервисный центр», — сообщил местный житель.

Он отметил, что обошел ряд сервисных центров и просто поверг всех в шок данной новостью всех. Оператор начал проверять свои телефоны Xiaomi — такая же ситуация. Все что сказали надо дожидаться нового обновления программы.

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