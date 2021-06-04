Поселок в Горловке станет гуманитарно независимым от ОРДО

Будет построена модульная фильтровальная станция питьевой воды
В поселке Зайцево, который расположен на окраине оккупированной украинской Горловки, построят модульную фильтровальную станцию питьевой воды. Также там планируют восстановят мобильную связь одного из украинских операторов. Об этом сообщил глава райгосадминистрации Владимир Веселкин, передает УРА-Информ.
«Уже очень скоро наше Зайцево получит полную гуманитарную независимость от российских оккупантов, которые держат в заложниках целый город Горловка», — отметил он.
Стоит отметить, что будет построена модульная фильтровальная станция питьевой воды за счет Донецкой облгосадминистрации.
«Средства на техдокументацию выделены, и это очень хорошая новость. Также очень скоро возобновит работу мобильный оператор Киевстар, оборудование которого было полностью украдено оккупантами и на базе которого они открыли „свою“ мобильную связь…», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» помпезно сообщили о запуске нового поезда. Речь идет об электричке Никитовка-Дебальцево. Несколько вагонов будут курсировать дважды в день, утром и вечером. Расстояние между населенными пунктами – всего 44 км.