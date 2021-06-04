Поселок в Горловке станет гуманитарно независимым от ОРДО

Будет построена модульная фильтровальная станция ​​питьевой воды

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В поселке Зайцево, который расположен на окраине оккупированной украинской Горловки, построят модульную фильтровальную станцию ​​питьевой воды. Также там планируют восстановят мобильную связь одного из украинских операторов. Об этом сообщил глава райгосадминистрации Владимир Веселкин, передает УРА-Информ.

«Уже очень скоро наше Зайцево получит полную гуманитарную независимость от российских оккупантов, которые держат в заложниках целый город Горловка», — отметил он.

Стоит отметить, что будет построена модульная фильтровальная станция ​​питьевой воды за счет Донецкой облгосадминистрации.

«Средства на техдокументацию выделены, и это очень хорошая новость. Также очень скоро возобновит работу мобильный оператор Киевстар, оборудование которого было полностью украдено оккупантами и на базе которого они открыли „свою“ мобильную связь…», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» помпезно сообщили о запуске нового поезда. Речь идет об электричке Никитовка-Дебальцево. Несколько вагонов будут курсировать дважды в день, утром и вечером. Расстояние между населенными пунктами – всего 44 км.