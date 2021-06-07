Общество

кто может пересекать КПВВ Украины соблюдения самоизоляции

Все, кто подлежит самоизоляции при переходе на контролируемую Украиной территорию, должны установить и сделать активным приложение «Дома»

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Пропуск через КПВВ на территорию Украины без обязательной самоизоляции будет доступен тем гражданам, которые хотят получить вакцину от коронавируса нового поколения. Об этом сообщает пресс -служба Государственной пограничной службы Украины, передает УРА-Информ.

«Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором», — отметили в ведомстве.

Список таких людей будет передан сотрудникам пограничной службы на контрольные пункты въезда / выезда.

Ранее сообщалось, что украинское государство никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора (НАТО), пока ее экономика не перестанет быть олигархической. 

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